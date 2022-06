Ataque americano mata líder de grupo vinculado à Al-Qaeda na Síria

Um líder do grupo extremista Hurras al-Din, vinculado à Al-Qaeda, morreu em um ataque americano na províncias síria de Idlib.



"Abu Hamzah al Yemeni estava circulando sozinho de motocicleta durante o ataque", afirmou o Comando Central (Centcom) do exército americano em um comunicado. A nota afirma ainda que "em um primeiro balanço não há vítimas civis".



"A eliminação deste líder vai alterar a capacidade da Al-Qaeda de executar ataques contra cidadãos dos Estados Unidos, nossos sócios ou civis inocentes em todo o mundo", acrescentou.



O governo dos Estados Unidos tem "um elevado nível de confiança de que o ataque, executado com drone, matou Abu Hamzah al Yemeni", disse uma fonte próxima à operação ao canal CNN.



O ataque foi a segunda operação americana em junho contra u líder extremista na Síria.



As forças americanas capturaram Hani Ahmed Al Kurdi, um líder do grupo Estado Islâmico (EI), em 16 de junho durante um ataque na província de Aleppo.



Também mataram o líder do EI Abu Ibrahim Al Hashimi Al Qurashi em uma operação em Atme, na província de Idlib, em 3 de fevereiro.