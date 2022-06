Trem descarrila no centro dos EUA e deixa 3 mortos

Vários vagões de um trem descarrilaram nesta segunda-feira (27) no centro dos Estados Unidos, deixando um saldo de três mortes e múltiplos feridos entre os quase 250 passageiros, informou a companhia ferroviária.



O trem da empresa Amtrak, que viajava de Los Angeles para Chicago, colidiu contra um caminhão de lixo em um cruzamento ferroviário público na região de Mendon, no estado do Missouri.



"Há muitos feridos e podemos confirmar que há três mortos, dois no trem e um no caminhão de lixo", disse Justin Dunn, porta-voz da Patrulha Rodoviária do estado do Missouri, em uma coletiva de imprensa.



Mais cedo, a companhia Amtrak informou em um comunicado de "aproximadamente 243 passageiros a bordo com relatos primários de lesões" e acrescentou que havia enviado funcionário para ajudar as autoridades locais.



Imagens compartilhadas nas redes sociais mostravam pelo menos cinco vagões tombados ao lado de uma plantação de milho, com os passageiros subindo pelas janelas e portas da composição.



A AFP não pôde confirmar de imediato a autenticidade das imagens.



O descarrilamento acontece um dia depois que outro trem operado pela Amtrak se chocou com um veículo de passageiros em um cruzamento ferroviário na Califórnia, deixando um saldo de três mortos.



O cruzamento envolvido não tinha cancelas, e um funcionário local dos bombeiros disse que os acidentes não eram muito comuns nesse trecho, informou a filial local da NBC.