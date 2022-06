O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, classificou nesta segunda-feira(27) como "ato terrorista" o ataque com mísseis russos que destruiu um shopping center na cidade de Kremenchuk, no centro da Ucrânia. Pelo menos treze pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas.



"O ataque russo de hoje contra um shopping center em Kremenchuk é um dos atos terroristas mais escancarados da história europeia. Uma cidade pacífica, um centro comercial comum, onde havia mulheres, crianças, civis comuns", disse Zelensky em vídeo publicado no Telegram.