Empresa que fará parceria com Trump é alvo de investigação federal

A DWAC, com a qual a empresa de mídia do ex-presidente Donald Trump se fundirá para entrar em Wall Street, é alvo de uma investigação das autoridades federais americanas que pode levar a processo criminal, segundo um documento divulgado nesta segunda-feira (27).



A Digital World Acquisition Corp (DWAC) - uma empresa listada na bolsa de valores e que permitirá que Trump abra o capital de sua empresa de mídia por meio de uma fusão - disse nesta segunda-feira em um documento apresentado à agência reguladora da bolsa (SEC) que recebeu pedidos de informação e que seus administradores foram intimidados a depor perante um grande júri.



No direito dos Estados Unidos, o grande júri é convocado depois que uma investigação reúne informações suficientes para que as autoridades acreditem que o processo é possível. O júri se reúne e, com base nos elementos à disposição, decide se um julgamento é justificável.



A investigação da DWAC é liderada pelo procurador-geral de Manhattan, Damian Williams, segundo o documento. Contactado pela AFP, o escritório do procurador-geral ainda não se manifestou.



Um mês depois de abrir seu capital, a DWAC anunciou o projeto de fusão com a Trump Media & Technology Group (TMTG), empresa que o ex-presidente republicano acabava de criar para impulsionar sua nova rede social conservadora, a Truth Social, lançada em fevereiro de 2022.



A fusão entre as duas empresas está estagnada, sem explicações de nenhum dos lados.



A DWAC informou no início de dezembro que é alvo de uma investigação da SEC sobre sua atividade e as condições da fusão.



Em um comunicado, a TMTG garantiu que colabora com a SEC. Questionada pela AFP, a empresa do ex-presidente não respondeu.



A operação significaria uma injeção de capital de US$ 1,25 bilhão na TMTG.



As ações da DWAC tinham sofrido uma queda de 9% em Wall Street no início da tarde desta segunda-feira, após a divulgação da informação.