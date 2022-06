Irã e EUA retomarão diálogos sobre programa nuclear nesta semana

Estados Unidos e Irã anunciaram nesta segunda-feira (27) que retomarão nesta semana, no Catar, as negociações indiretas sobre o programa nuclear.



A agência de notícias iraniana Tasnim, citando uma fonte não identificada do Ministério das Relações Exteriores, informou que o principal negociador nuclear iraniano, Ali Bagheri, viajaria ao Catar para "negociar o levantamento das sanções".



Em Washington, um porta-voz do Departamento de Estado confirmou que as negociações seriam esta semana em Doha. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Said Khatibzadeh, disse que as conversas seriam "nos próximos dias".



Segundo ele, "não se referiram à dimensão nuclear, mas às diferenças sobre a questão do levantamento das sanções dos Estados Unidos", que afetam duramente o país, sob inflação em alta.



No sábado, Irã e União Europeia (UE) anunciaram que os diálogos seriam "nos próximos dias", durante uma visita surpresa a Teerã do chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell.



As negociações estavam suspensas há mais de três meses. Para avançar o processo, Borrell indicou que fará contatos "indiretos" entre Estados Unidos e Irã a partir de "um país do Golfo".



As negociações iniciadas em Viena em abril de 2021 entre Irã, Rússia, Estados Unidos, China, França, Reino Unido e Alemanha estão estagnadas e o diálogo busca que Estados Unidos retornem ao acordo internacional alcançado em 2015 para limitar o programa nuclear iraniano.



Washington se retirou unilateralmente do pacto em 2018 durante o governo de Donald Trump e o Irã se afastou progressivamente de seus compromissos.



Assinado pelo Irã e as seis potências, o compromisso busca garantir o caráter civil do programa nuclear do Irã, acusado de querer se equipar com uma arma atômica (algo que Teerã nega) em troca do levantamento das sanções que asfixiam a economia da República Islâmica.



Ao retirar-se do acordo, o governo de Trump restabeleceu as sanções contra o Irã.