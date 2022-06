Putin anuncia primeira viagem ao exterior desde o início da guerra na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai fazer sua primeira viagem ao exterior desde o início da ofensiva contra a Ucrânia (no fim de fevereiro), com uma visita na terça-feira ao Tadjiquistão, uma ex-república soviética da Ásia central.



"Está prevista para terça-feira uma visita de trabalho do presidente Putin ao Tadjiquistão", anunciou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.



O chefe de Estado russo também tem uma visita agendada para quarta-feira ao Turcomenistão para participar em uma reunião de cúpula dos países do Mar Cáspio.



A última viagem ao exterior do presidente russo aconteceu em 4 e 5 de fevereiro, quando visitou a China para uma reunião com colega Xi Jinping por ocasião da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.



Pouco mais de duas semanas depois, ele determinou o início da operação de seu país na Ucrânia, após meses de tensão e apesar dos esforços diplomáticos para impedir um ataque de Moscou.



Desde então, Putin não fez nenhuma viagem, nem para visitar o aliado mais próximo, o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, que visitou diversas vezes a Rússia.



Durante a pandemia de covid, Putin permaneceu em uma bolha sanitária muito rígida e viajou apenas três vezes ao exterior entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2022.



Em junho de 2021 ele se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Genebra, com o primeiro-ministro indiano Narendra Modi em Nova Délhi em dezembro de 2021 e depois com Xi em Pequim em fevereiro de 2022.