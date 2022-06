Zelensky pede ao G7 que pressione para acabar com a guerra até o fim do ano

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um apelo nesta segunda-feira aos líderes do G7, reunidos na Alemanha, para que façam o máximo para acabar com a guerra que devasta seu país até o fim do ano, afirmaram fontes que acompanham o encontro.



Zelensky, que discursou por videoconferência na reunião que acontece no castelo Elmau na Baviera (sul), "apresentou uma mensagem muito forte e disse que é necessário fazer o máximo para tentar acabar com esta guerra antes do fim do ano", destacaram as fones.



Ele também pediu aos governantes dos sete países mais ricos do mundo para "intensificar as sanções e manter a pressão" contra a Rússia.



Zelensky citou o inverno rigoroso na Ucrânia, que dificulta os combates.



"No final do ano, vamos entrar em uma situação na qual as posições ficarão congeladas", disse.



Os líderes das sete principais economias do mundo - Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido e Japão - concordaram no primeiro dia da reunião em aumentar as sanções contra a Rússia, informou uma fonte da Casa Branca.



Também buscam um mecanismo para impor um teto aos preços do petróleo da Rússia.