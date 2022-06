O presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai fazer sua primeira viagem ao exterior desde o início da ofensiva contra a Ucrânia (no fim de fevereiro), com uma visita na terça-feira ao Tadjiquistão, uma ex-república soviética da Ásia central.



"Está prevista para terça-feira uma visita de trabalho do presidente Putin ao Tadjiquistão", anunciou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.



O chefe de Estado russo também tem uma visita agendada para quarta-feira ao Turcomenistão para participar em uma reunião de cúpula dos países do Mar Cáspio.