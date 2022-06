Israel aprova ajuda financeira para veteranos do Exército do Sul do Líbano

Israel anunciou neste domingo (26) que concederá uma ajuda financeira de 161.000 dólares a centenas de veteranos do antigo Exército do Sul do Líbano, uma milícia cristã que participou da guerra civil do Líbano e que tinha apoio de Israel.



A milícia foi formada em 1976 por militares que haviam desertado do exército libanês e mais tarde recebeu apoio de Israel, sobretudo após a invasão do Estado judeu ao Líbano em junho de 1982, como parte da operação "Paz na Galileia" contra facções palestinas da região.



Com a retirada das tropas israelenses do sul do Líbano em 2000, os combatentes do Exército do Sul do Líbano, que temiam represálias, optaram pelo exílio. Muitos se instalaram em Israel, um país que continua em guerra com o Líbano.



Quatro décadas depois da invasão do Líbano, Israel anunciou uma ajuda de 550.000 shekels (161.000 dólares) para os veteranos do Exército do Sul do Líbano como una "solução para a crise habitacional que afeta 400 famílias que não receberam nenhum alojamento apropriado desde sua chegada a Israel", assinalou o exército.



Esta ajuda "supõe um [ato de] justiça histórica para com aqueles que lutaram ao nosso lado e foram expulsos [...] de seu país", comentou o ministro de Defesa de Israel, Benny Gantz.



As viúvas desses combatentes também poderão ter acesso a essa ajuda "se residirem em Israel", detalhou o exército. Entre 2.400 e 2.700 libaneses, inclusive crianças, continuam vivendo em Israel, segundo seus familiares no Líbano.