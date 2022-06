Os países do G7 lançaram um grande programa de investimento de 600 bilhões de dólares para os países em desenvolvimento, destinado a responder às grandes obras financiadas pela China, anunciou neste domingo o presidente dos EUA, Joe Biden.



"Com os parceiros do G7, buscamos mobilizar 600 bilhões de dólares até 2027 para investimentos globais em infraestrutura", declarou a Casa Branca pouco antes de um discurso de Biden, no qual ele apresentou essa proposta, durante a cúpula dos sete países mais industrializados países do Ocidente no sul da Alemanha.