Presidente da China fará visita a Hong Kong

O presidente chinês, Xi Jinping, fará uma visita a Hong Kong para comemorar o 25º aniversário do retorno da ex-colônia britânica à China, informou neste sábado a agência estatal de notícias Xinhua.



Xi também assistirá à posse da próxima administração desse centro financeiro internacional, naquela que será a primeira viagem do presidente para fora da China continental desde o começo da pandemia.



A última visita de Xi à ex-colônia britânica havia sido em 2017, por ocasião da posse da ex-diretora executiva Carrie Lam.



Os surtos do novo coronavírus tanto na China continental quanto em Hong Kong geraram dúvidas sobre a viagem de Xi à ex-colônia britânica, que aplica uma política sanitária menos rigorosa do que Pequim.