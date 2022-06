Tiroteio em bar LGBTQIA+ na Noruega deixa pelo menos dois mortos

London Pub, em Oslo, na Noruega, foi atacado nesta sexta-feira (24/6) (foto: Javad PARSA / NTB / AFP ) Um bar LGBTQIA+, o London Pub, foi atacado a tiros em Oslo, capital da Noruega, nesta sexta-feira (24/6). De acordo com a polícia, pelo menos duas pessoas morreram, além de vários feridos. Um suspeito foi preso no local do crime.





Segundo o jornal norueguês "Aftenposten", oito pessoas foram enviadas ao hospital e três delas estão gravemente feridas.

Além disso, 14 pessoas foram encaminhadas para algumas unidades de saúde na região para acompanhar os ferimentos.

Outras 12 foram feridas levemente e só passaram pelo atendimento no local.





O jornal ainda conversou com algumas testemunhas que estavam dentro do bar quando o tiroteio começou. “De repente, ouvimos tiros. A janela quebrou. A princípio pensei que alguém tinha jogado um copo de cerveja, mas não foi. As pessoas começaram a gritar e correr, e havia muitos no chão”, disseram.





Suspeito preso

Um suspeito foi preso e também recebeu atendimento no local. Apesar disso, a polícia não divulgou nenhum detalhe do homem. Também não foi informado se houve alguma motivação do crime.





Noruega aprovou casamento gay





A Parada do Orgulho, um destaque das celebrações da comunidade em Oslo, estava marcada para acontecer neste sábado (25/6).





Além disso, vale lembrar que, no início deste ano, o primeiro-ministro Jonas Gahr Store marcou o 50º aniversário da Noruega descriminalizando as relações entre homens do mesmo sexo.

Ele aproveitou a oportunidade para se desculpar pelo tratamento passado à comunidade LGBTQIA.

“Peço desculpas pelo fato de as autoridades norueguesas terem transmitido, por meio de legislação, e também uma série de outras práticas discriminatórias, que o amor gay não era aceitável”, disse ele.