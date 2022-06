Tribunal dos EUA suspende proibição de produtos vaping Juul

Um tribunal dos EUA suspendeu uma decisão do regulador nacional de saúde ordenando que todos os produtos para vaping da marca Juul Labs fossem removidos do mercado americano por razões de segurança.



Um tribunal federal de apelações da capital americana suspendeu temporariamente a proibição feita pela agência reguladora de alimentos e medicamentos (FDA) dos cigarros eletrônicos Jull, imposta sob a alegação de que a empresa não poderia fornecer "o perfil toxicológico dos produtos".



O tribunal, no entanto, enfatizou que sua decisão na sexta-feira não foi uma reflexão sobre o mérito do caso, mas que preferiu levar mais tempo para estudar o caso.



A decisão de quinta-feira da FDA abriu o caminho para as marcas concorrentes da Juul aumentarem sua participação no mercado.



Foi também um golpe para a gigante do tabaco Altria, fabricante de cigarros Marlboro, que adquiriu 35% da Juul em 2018 para diversificar sua estratégia de negócios diante da queda no número de fumantes.



De acordo com o The Wall Street Journal, a Juul considera pedir proteção contra falência se a proibição da FDA prevalecer. Contactado pela AFP na sexta-feira, o FDA se recusou a comentar.



