Petróleo recupera terreno em meio a preocupação com oferta

Os preços do petróleo fecharam em alta nesta sexta-feira, após caírem nos últimos dias, em meio a preocupações com a oferta e o medo de recessão.



O barril do Brent para agosto ganhou 2,78%, a US$ 113,12, e o WTI para o mesmo mês subiu 3,21%, 107,62 dólares.



"Os preços evoluem em função de dois argumentos: ou achamos que haverá pouca oferta para as economias em crescimento, ou tememos uma redução da demanda devido a uma recessão mundial causada pela inflação dos preços das matérias-primas e os juros mais elevados", resumiu Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.



As perspectivas econômicas são preocupantes, advertiu Tamas Varga, analista da PVM Energy. "A demanda de produtos petroleiros cairia em caso de recessão", explicou Ole R. Hvalbye, analista da Seb. "As margens astronômicas atuais das refinarias seriam derrubadas e um fator de alta essencial para o Brent evaporaria."



"O consenso é de que o mercado de petróleo irá observar uma forte demanda e oferta restrita nos meses do verão boreal", indicou Tamas Varga.