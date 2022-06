Wall Street encerra semana em alta

Wall Street fechou em alta nesta sexta-feira, com menos ansiedade em relação à ideia de recessão nos Estados Unidos e a perspectiva de desaceleração da inflação, que poderia impulsionar as ações antes da temporada de balanços.



O Dow Jones ganhou 2,68%, a 31.500,68 pontos; o Nasdaq, 3,34%, a 11.607,62 unidades; e o S&P; 500, 3,07%, a 3.911,74 pontos.



Desde que caiu na semana passada ao nível mais baixo em 18 meses, o S&P; 500 recuperou 7%, e o Nasdaq, 10%.



"As ações subiram depois que um indicador mostrou que as expectativas para a inflação se acalmam, e após comentários otimistas do presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, sobre a economia", explicou Edward Moya, da Oanda.



"A esperança de que a inflação esteja no pico e de que a economia se mantenha sólida incentiva os investidores a comprar ações que caíram muito", indicou Moya. "Parece que Wall Street começa a acreditar que, se a economia entrar em recessão, será algo breve", concluiu.



