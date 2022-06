Milhares de indígenas enfrentaram policiais e militares perto do Congresso do Equador nesta sexta-feira (24), no décimo segundo dia de protestos contra o governo pelo alto custo de vida, constataram jornalistas da AFP.



Os manifestantes atacavam com pedras e fogos de artifício de diferentes pontos para a sede do Parlamento, que era defendida pela força pública disparando bombas de gás lacrimogêneo.