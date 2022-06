Jovens são presas no Irã por retirar hijab em evento de skate

A polícia iraniana prendeu várias jovens que removeram o hijab durante um evento de skate em Shiraz, no centro-sul do país, bem como seus organizadores, informou a imprensa oficial nesta sexta-feira.



De acordo com a lei islâmica em vigor no Irã desde a revolução de 1979, as mulheres devem usar um hijab que cubra a cabeça e o pescoço e esconda os cabelos.



Várias jovens "retiraram seu hijab no final do evento esportivo sem respeitar as normas religiosas e legais", disse o chefe de polícia de Shiraz, Faraj Shojaee, segundo a agência de notícias oficial Irna.



"É proibido organizar qualquer encontro esportivo ou não esportivo misto sem respeitar as normas religiosas e legais. Os organizadores serão punidos de acordo com a lei", sublinhou.



As prisões ocorreram na quinta-feira a partir de um vídeo viral desta manifestação, "Go Skateboarding Day", que ocorreu na terça-feira na capital da província de Fars.



"Em coordenação com a justiça, várias pessoas relacionadas com esta manifestação foram identificadas e detidas na quinta-feira", acrescentou.



"Não há dúvida de que esses eventos foram premeditados com a intenção de quebrar regras e normas sociais, religiosas e nacionais", comentou o governador de Shiraz, Lotfollah Sheybani, segundo Irna.