O Parlamento da Bulgária aprovou nesta sexta-feira a retirada do veto às negociações de adesão da Macedónia do Norte à União Europeia (UE).



"A decisão foi adotada com 170 votos a favor, 37 contra e 21 abstenções", anunciou o vice-presidente do Parlamento búlgaro, Atanas Atanasov.



A proposta abre o caminho para o governo desbloquear o início das negociações, em troca de garantias da UE à Bulgária de que a Macedônia do Norte cumprirá suas demandas sobre antigas disputas históricas e linguísticas.