Rússia diz que candidatura da Ucrânia à UE é assunto "interno" da Europa

O Kremlin chamou de assunto "interno da Europa" a decisão de conceder, para Ucrânia e Moldávia, o status de países candidatos a aderir à União Europeia (UE), m plena ofensiva russa no território ucraniano.



"É um assunto interno da Europa", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, antes de destacar que é "importante" para Moscou que "todos estes processos não provoquem mais problemas para a Rússia e (...) nas relações destes países com a Rússia".



Ao falar sobre as relações da Rússia com a UE, ele comentou que seria "difícil deixá-las ainda pior".



As relações entre a Rússia e os países ocidentais passam por um momento muito ruim desde que o presidente Vladimir Putin decidiu enviar tropas para a Ucrânia, o que provocou uma série de sanções.



A respeito da Moldávia, Peskov disse que a ex-república soviética "quer ser mais europeia que os próprios europeus".



"Parece que, para eles, quanto mais antirrussos parecerem, mais os europeus gostarão deles", acrescentou.