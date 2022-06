Milhares de indígenas tentaram entrar no Congresso do Equador nesta quinta-feira (23) no décimo primeiro dia de protestos contra o governo, mas a polícia os dispersou com bombas de gás lacrimogêneo, constataram jornalistas da AFP.



Após ter celebrado a "recuperação" da emblemática Casa da Cultura Equatoriana (CCE), que desde 13 de junho esteve ocupada por policiais, um grupo numeroso avançou para a Assembleia Nacional, localizada a poucos metros. A marcha era liderada por mulheres. No entanto, os policiais impediram seu avanço.