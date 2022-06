Incêndio em edifício deixa cinco mortos em Buenos Aires

Duas mulheres e três crianças morreram nesta quinta-feira em um incêndio que teve início de madrugada em um prédio de Buenos Aires, durante o qual 35 pessoas ficaram feridas, entre moradores, policiais e socorristas, informou o serviço de emergências Same.



As vítimas morreram a caminho do hospital. Tratam-se de cinco membros de uma família de 11 (um casal e seus nove filhos).



O fogo começou por volta das 6h, no sétimo andar de um prédio localizado no bairro da Recoleta, e se expandiu rapidamente para o oitavo, segundo o subcomandante dos bombeiros Pablo Giardina.



O promotor Sebastián Fedullo, encarregado da investigação, disse que, "preliminarmente, teria sido acidental e nenhum artefato teria explodido. Nós nos baseamos nas perícias dos bombeiros."



Ao lado do prédio de 14 andares onde ocorreu o incêndio, fica uma estação de gás natural comprimido (GNC), o que gerou grande preocupação até o fogo ser controlado, destacou o diretor do Same, Alberto Crescenti.