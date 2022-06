Prévisions internationales du jeudi 23 juin 2022 (actualisées à 20H00 GMT)

A LA UNE



- L'UE valide la candidature de l'Ukraine



WASHINGTON - La Cour suprême consacre le droit au port d'armes en public



SHARAN (Afghanistan) - Séisme en Afghanistan: tâche très difficile pour les sauveteurs



QUITO - Equateur: bras de fer tendu entre les manifestants indigènes et le gouvernement



GUERRE EN UKRAINE



Ukraine-Russie-conflit



BRUXELLES



L'Union européenne, réunie en sommet à Bruxelles, a entériné jeudi la candidature de l'Ukraine, une étape hautement symbolique près de quatre mois après l'invasion lancée par l'armée russe, qui continue de progresser dans l'est à coups de bombardements destructeurs.



PAPIER GENERAL



UE-Ukraine-Moldavie-Russie-conflit-BalkansOccidentaux-élargissement-diplomatie-sommet



BRUXELLES



Bloqués depuis des années dans l'antichambre de l'Union européenne, les dirigeants des pays des Balkans Occidentaux candidats à l'adhésion n'ont pas caché leur amertume jeudi à l'annonce attendue de l'octroi de ce statut à l'Ukraine et à la Moldavie.



PAPIER D'ANGLE



UE-diplomatie-Ukraine-Russie-conflit



PARIS



L'Union européenne, qui discute jeudi et vendredi lors d'un sommet du statut de candidat demandé par l'Ukraine, a été rejointe par plus d'une quinzaine de pays ces 30 dernières années. D'autres sont dans son antichambre ou voudraient pouvoir en devenir membre.



REPERES



USA-Russie-Ukraine-conflit-G7-Otan-Chine-sommet-indicateur-inflation-énergie-diplomatie



WASHINGTON



Comment mobiliser les Occidentaux sur la durée face à la guerre en Ukraine, quand on a soi-même perdu de l'autorité diplomatique et du crédit politique? C'est ce que Joe Biden veut pourtant faire, lors des prochains sommets du G7 et de l'Otan.



PAPIER D'ANGLE



Médias-conflit-politique-Ukraine-Allemagne-Russie



BERLIN



Lorsqu'elle a fait irruption sur le plateau d'un journal télévisé pro-Kremlin en brandissant une pancarte contre la guerre menée en Ukraine, la journaliste Marina Ovsiannikova s'attendait à récolter la foudre du pouvoir russe, mais pas celle de ses opposants.



ENTRETIEN



Conflit-Ukraine-Russie-UE



PARIS



Les principaux développements depuis le début le 24 février de l'invasion de l'Ukraine par la Russie jusqu'au statut de candidat à l'entrée dans l'Union européenne accordé jeudi à Kiev.



CHRONOLOGIE



ARMES AUX ETATS-UNIS



USA-armes-justice-politique-société



WASHINGTON



La Cour suprême des Etats-Unis a clairement affirmé jeudi pour la première fois que les Américains avaient le droit de porter des armes hors de leur domicile, dans un arrêt qui risque de compliquer les efforts pour combattre une violence déjà alarmante.



PAPIER GENERAL



USA-armes-justice-politique-société



NEW YORK (Etats-Unis)



Les autorités et des résidents de l'Etat et de la ville de New York, parmi les plus stricts des Etats-Unis sur les armes à feu, ont dénoncé l'arrêt "scandaleux" de la Cour suprême qui consacre le droit des Américains à sortir armés de chez eux.



PAPIER D'ANGLE



USA-armes-justice-politique-société-histoire-marketing-entreprises-culture-crime-stratégie



WASHINGTON



1776. Les colonies d'Amérique viennent de déclarer leur indépendance et déjà, un débat agite les pères fondateurs de la toute jeune nation: les Américains ont-ils le droit individuel de s'armer? Ou seulement s'ils sont membres de milices locales?



PAPIER D'ANGLE



USA-armes-justice-lois-constitution-société-politique



LOS ANGELES (Etats-Unis)



"Un jour sombre pour l'Amérique": de Los Angeles à New York, des Etats fédérés démocrates, classés à gauche, sont vent debout contre la décision jeudi de la Cour suprême à majorité conservatrice qui consacre le droit de porter des armes hors de chez soi.



PAPIER D'ANGLE



SEISME EN AFGHANISTAN



Afghanistan-séisme-économie-aide



SHARAN (Afghanistan)



Les sauveteurs tentaient désespérément jeudi de venir en aide aux victimes du séisme qui a fait au moins un millier de morts dans le sud-est de l'Afghanistan, mais leurs efforts étaient entravés par le manque de moyens, le terrain montagneux et les pluies abondantes.



PAPIER GENERAL



Afghanistan-séisme



DISTRICT DE BERMAL (Afghanistan)



Des amas de pierres partout, murs effondrés, toits écroulés: ravagé par le tremblement de terre qui a frappé le sud-est de l'Afghanistan, le village de Ghurza, dans la province de Paktika durement éprouvée, n'est plus jeudi que désolation.



REPORTAGE



EQUATEUR



Equateur-politique-manifestations-autochtones-social



QUITO



Les indigènes, qui protestent sans répit depuis onze jours contre le coût de la vie en Equateur, tentaient une nouvelle fois de faire plier le gouvernement du président conservateur Guillermo Lasso qui a cédé sur une des revendications des manifestants.



PAPIER GENERAL



Equateur-manifestation-politique-troubles-autochtones



QUITO



Dans leur sillage, les rues se vident et les magasins ferment. Des milliers d'indigènes venus de tout l'Equateur manifestent désormais chaque jour dans la capitale de l'Equateur militarisée, prêts à rester jusqu'à ce que le gouvernement tombe ou cède à leurs demandes.



REPORTAGE



Equateur-manifestation-politique-autochtones-social-carburants-essence



QUITO



Plus de 10.000 indigènes venus de tout l'Equateur ont rallié Quito pour exprimer leur mécontentement face à la hausse du coût de la vie. Quatre manifestants ont expliqué à l'AFP les raisons de leur venue à la capitale.



TEMOIGNAGE



AUTRES PAPIERS PAR REGIONS



EUROPE



UE-diplomatie-sommet-conflit-Ukraine-Russie



BRUXELLES



Les dirigeants européens ont commencé jeudi à débattre de la création de la Communauté politique européenne (CPE), une initiative d'Emmanuel Macron qui suscite à la fois intérêt et scepticisme.



QUESTIONS-REPONSES



Energie-gaz-distribution-pétrole-sanctions-gouvernement-Allemagne-conflit-Russie-Ukraine



BERLIN



Une ressource devenue "rare" : l'Allemagne a activé jeudi le "niveau d'alerte" du plan visant à garantir son approvisionnement en gaz, une décision qui rapproche le pays de mesures de rationnement, après la baisse de 60% des livraisons de Moscou via le gazoduc Nord Stream.



PAPIER GENERAL



Energie-charbon-environnement-climat



PARIS



Le charbon est en net déclin en Europe au nom des nécessités climatiques, mais cette tendance se heurte à un regain d'intérêt en raison de la crise ukrainienne. La tentation de recourir à cette énergie polluante, notamment en Allemagne, devrait toutefois rester conjoncturelle.



REPERES



Russie-Ukraine-conflit-gaz-Europe



PARIS



Depuis le début de la guerre en Ukraine, le gaz fait figure d'arme économique brandie à plusieurs reprises entre la Russie et l'Europe.



CHRONOLOGIE



GB-élections-gouvernement-politique-partis-épidémie-santé-virus-pandémie



LONDRES



Les électeurs votent jeudi dans le nord et le sud-ouest de l'Angleterre lors de deux législatives partielles qui s'annoncent délicates pour Boris Johnson et mettent à l'épreuve la capacité du Premier ministre conservateur à faire gagner son camp.



PAPIER GENERAL



Vatican-Canada-Eglise-pape-éducation-enfants-agression



CITE DU VATICAN



Le pape François se rendra bien au Canada fin juillet malgré des douleurs au genou qui l'ont contraint à reporter un voyage en Afrique, une visite qui sera marquée par le drame des pensionnats pour autochtones administrés par l'Eglise.



PAPIER GENERAL



ASIE



Birmanie-coup-armée-procès-Suu-Kyi



RANGOUN



La junte birmane a mis fin au régime de résidence surveillée d'Aung San Suu Kyi et l'a placée à l'isolement dans une prison de Naypyidaw, d'où la lauréate du prix Nobel, agée de de 77 ans, assistera désormais à son procès-fleuve au cours duquel elle risque plusieurs dizaines d'années de détention.



PAPIER GENERAL



Birmanie-troubles-armées-coup-procès



BANGKOK



Aung San Suu Kyi, transférée dans une prison par la junte, incarne le destin tumultueux de la Birmanie: icône de la démocratie, puis paria à l'international avec le drame des Rohingyas, elle est aujourd'hui plus isolée que jamais.



PORTRAIT



AMERIQUES



USA-industrie-tabac-santé



NEW YORK (Etats-Unis)



L'agence américaine en charge de la santé a interdit jeudi la vente aux États-Unis de toutes les cigarettes électroniques de la marque Juul Laabs pour tenter d'enrayer le vapotage chez les jeunes, un coup dur pour la société qui envisage de faire appel.



PAPIER GENERAL



USA-politique-troubles-enquête



WASHINGTON



La commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole s'attaque jeudi aux tentatives de Donald Trump de pousser le ministère de la Justice à soutenir ses fausses allégations de fraude électorale autour de la présidentielle remportée par Joe Biden.



PAPIER GÉNÉRAL



USA-énergie-production-pétrole-essence-inflation



WASHINGTON



L'administration Biden, qui accuse les raffineurs américains d'engranger de juteux profits sur le dos des automobilistes, a convoqué jeudi les dirigeants du secteur pour discuter de la meilleure façon de faire baisser les prix de l'essence.



PAPIER GENERAL



Brésil-GB-crime-pauvreté-médias-autochtones



ATALAIA DO NORTE



À Atalaia do Norte, ville amazonienne où le journaliste britannique Dom Phillips et l'expert brésilien Bruno Pereira se rendaient en bateau quand ils se ont fait tuer, Carmen Magalhaes da Roxa casse de grosses pierres en petits morceaux avec un marteau, dans une région où la misère alimente la violence.



REPORTAGE



MOYEN-ORIENT



Tunisie-économie-politique-syndicats



TUNIS



Le chef de la centrale syndicale tunisienne a rejeté jeudi les réformes réclamées par le Fonds monétaire international (FMI) pour accorder un prêt à la Tunisie, contestant au gouvernement, non élu, le droit de négocier une telle aide.



PAPIER GENERAL



AFRIQUE



Rwanda-GB-sommet-diplomatie-réfugiés-migrations



KIGALI



Le Premier ministre britannique Boris Johnson a défendu jeudi à Kigali l'accord controversé sur l'expulsion de migrants du Royaume-Uni vers le Rwanda, appelant les opposants au projet à "garder l'esprit ouvert".



PAPIER GENERAL



AfSud-corruption-enquête-gouvernement-économie



JOHANNESBURG



Les conclusions de quatre années d'enquête sur la corruption d'Etat en Afrique du Sud pendant l'ère Zuma (2009-2018) ont été remises mercredi au président Cyril Ramaphosa. Voici les principaux points des plus de 5.000 pages d'un rapport accablant, qui peut ouvrir sur des poursuites judiciaires.



REPERES



RDCongo-histoire-politique-homicide-Belgique-ONU



KINSHASA



Ancien compagnon de route de l'icône de l'indépendance Patrice Lumumba, Jean Mayani, 89 ans, continue de ruminer sa colère contre la Belgique et les Nations unies qui n'avaient pas empêché l'assassinat du premier Premier ministre de la République démocratique du Congo.



ENTRETIEN



AUTRES PAPIERS PAR THEMES



=====



Santé-virus-OMS



GENEVE



L'OMS a appelé jeudi les pays à la vigilance et à la transparence face à la rare flambée de plus de 3.200 cas de variole du singe dans le monde, dans l'attente de décider s'il faut déclencer son plus haut degré d'alerte.



PAPIER GENERAL



Santé-diplomatie-G20-alimentation



YOGYAKARTA (Indonésie)



La crise alimentaire mondiale déclenchée par la guerre en Ukraine va faire des millions de victimes en rendant de larges populations plus vulnérables aux maladies infectieuses, au risque de déclencher une nouvelle crise sanitaire, a averti le responsable du Fonds mondial, organisation qui lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose.



ENTRETIEN



Santé-virus-maladie-vaccins



PARIS



La découverte de traces d'une forme de polio dérivées d'une souche vaccinale à Londres s'explique par une mutation très rare du virus, et incite à généraliser la couverture vaccinale, estiment des experts.



REPERES



Santé-virus-épidémie-industrie-pharmacie-Unitaid-G7



GENEVE



L'agence de santé mondiale Unitaid a appelé le G7, qui se réunit en fin de semaine, à soutenir le pilier thérapeutique de la réponse internationale au Covid face au frémissement des cas qui laisse présager une nouvelle vague.



ENTRETIEN



USA-industrie-tabac-santé



NEW YORK (Etats-Unis)



L'agence américaine en charge de la santé a interdit jeudi la vente aux États-Unis de toutes les cigarettes électroniques de la marque Juul Laabs pour tenter d'enrayer le vapotage chez les jeunes, un coup dur pour la société qui envisage de faire appel.



PAPIER GENERAL



CLIMAT



Agriculture-gouvernement-alimentation-environnement-climat-OCDE



PARIS



L'accumulation de crises qui affectent les systèmes agricoles, de l'épidémie de Covid-19 à la guerre en Ukraine, ne doit pas faire perdre de vue aux Etats la nécessité d'engager des réformes de long terme pour



PAPIER GENERAL



