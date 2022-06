Promotoria dos EUA pede 30 anos de prisão para 'socialite' Ghislaine Maxwell

A promotoria americana pediu pelo menos 30 anos de prisão para a "socialite" Ghislaine Maxwell por ajudar o falecido pedófilo Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de menores.



Maxwell, de 60 anos, foi declarada culpada em dezembro de tráfico sexual de menores para o então financista. Sua sentença está prevista para terça-feira.



Seus advogados pediram clemência ao tribunal, alegando uma infância traumática. Acrescentaram que ela foi acusada injustamente, uma vez que Epstein escapou do julgamento ao cometer suicídio em uma prisão de Nova York em 2019.



Mas no documento apresentado na noite de quarta-feira ao tribunal de Nova York, a promotoria argumenta que Maxwell deve ser sentenciada entre 30 e 55 anos de prisão, pois demonstrou "total falta de remorso" por seus crimes, escreveu o promotor do tribunal de Manhattan Damian Williams.



"Em vez de mostrar um sinal de responsabilidade, a acusada faz uma tentativa desesperada de transferir a culpa para qualquer outro lugar", apontou.



"Maxwell era uma adulta que fez suas próprias escolhas. Escolheu explorar sexualmente muitas menores" e "escolheu conspirar com Epstein por anos, trabalhando como parceiros criminosos causando danos devastadores a vítimas vulneráveis", acrescentou.



Maxwell, filha do ex-magnata da mídia britânica Robert Maxwell, está presa desde 2020.



Durante o julgamento, a promotoria argumentou que Maxwell foi "chave" no esquema montado por Epstein para recrutar jovens para fazer massagens, durante as quais ele abusava delas.



A "socialite" foi considerada culpada de cinco das seis acusações, o que pode levá-la a passar o resto de seus dias na cadeia.