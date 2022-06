Irã exige aos EUA indenização de US$ 4 bilhões por morte de cientistas nucleares

Um tribunal do Irã decretou nesta quinta-feira (23) que os Estados Unidos devem pagar a indenização de quatro bilhões de dólares para as famílias dos cientistas nucleares mortos nos últimos anos, informou a mídia estatal.



O tribunal iraniano estimou nesta quinta, baseado nas investigações penais e comentários das autoridades, que está "claro que o regime sionista executou os crimes" dos cientistas iranianos, segundo uma cópia do veredito publicada pela agência estatal IRNA.



O Irã acusou os Estados Unidos e Israel por uma série de assassinatos de cientistas, incluindo a morte do físico nuclear Mohsen Fakhrizadeh, em novembro de 2020.



Mohsen Fakhrizadeh sofreu um ataque contra seu carro nos arredores de Teerã, no qual acabou morto. A República Islâmica responsabilizou Israel pela ação.



Os Estados Unidos apoiam Israel "direta e indiretamente" e por isso são "responsáveis de todas as ações, incluindo a assistência, o apoio e implementação de ações terroristas contra os cientistas israelenses", de acordo com o tribunal.



Os ex-presidentes Barack Obama e Donald Trump, o governo americano e outras autoridades de alto escalão estão na lista de acusados.



Outros dois cientistas nucleares, Majid Shahriari e Fereydoon Abbasi Davani, foram mortos em dois ataques distintos no mesmo dia, 29 de novembro de 2010.



O veredito pode atenuar a tensão entre Teerã e os países ocidentais, atualmente negociando a retomada no acordo nuclear de 2015.



Em 2015 o acordo aliviou as sanções contra o Irã em troca da limitação do programa nuclear, mas os Estados Unidos saíram unilateralmente em 2018 e Teerã deixou de cumprir os compromissos.