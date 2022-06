Papa confirma viagem ao Canadá em julho apesar de dor no joelho

O papa Francisco mantém sua visita ao Canadá em sua agenda, de 24 a 30 de julho, apesar da dor no joelho direito que o obrigou a adiar uma viagem à África, informou o Vaticano nesta quinta-feira (23).



Francisco, de 85 anos, irá a Edmonton, Quebec e Iqaluit, disse a Santa Sé, em uma viagem durante a qual se espera que ele se desculpe por décadas de violência contra meninos indígenas em internatos administrados pela Igreja Católica.



O pontífice também cancelou vários eventos nos últimos meses devido a dores no joelho, o que o obrigou a usar uma cadeira de rodas. Isso aumentou os rumores sobre sua saúde e sobre seu próprio futuro como chefe da Igreja Católica.



No entanto, a viagem ao Canadá é um passo importante para abordar a questão do abuso sexual de crianças por religiosos e o acobertamento destes há décadas.