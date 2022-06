Nike abandona definitivamente o mercado russo e não reabrirá suas lojas

A gigante americana de equipamentos esportivos Nike anunciou nesta quinta-feira (23) que está deixando definitivamente o mercado russo e não pretende reabrir suas lojas, inicialmente fechadas temporariamente após as sanções contra Moscou por sua ofensiva contra a Ucrânia.



A Nike se juntou a uma lista crescente de empresas ocidentais, incluindo McDonald's e Starbucks, que saíram do mercado russo por causa da repressão na Ucrânia.



"A Nike Inc. decidiu sair do mercado russo. Como resultado, o Nike.com e o aplicativo móvel da Nike não estarão mais disponíveis nesta região. As lojas da Nike fecharam recentemente temporariamente e não reabrirão mais", anunciou o grupo em um comunicado em seu site russo.



No mês passado a Nike já anunciou que não iria renovar as licenças com as lojas associadas à marca.



O presidente russo, Vladimir Putin, enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, provocando sanções internacionais sem precedentes e um êxodo de empresas estrangeiras, incluindo grandes marcas como H&M;, Adidas e Ikea.