Acidente de helicóptero deixa seis mortos nos Estados Unidos

Um helicóptero caiu na quarta-feira à noite em uma rodovia de uma área rural do estado West Virginia, Estados Unidos, informaram as autoridades, enquanto a imprensa local anunciou que seis pessoas morreram na tragédia.



O departamento de gestão de emergências do condado de Logan, onde o helicóptero Bell UH-1B caiu, informou no Facebook que a rodovia 17 foi fechada após o acidente e o Comitê Nacional de Segurança no Transporte enviou uma equipe de investigadores ao local.



Ray Bryant, comandante das operações das ambulâncias de emergência do condado de Logan, afirmou ao canal local WSAZ que as seis pessoas que estavam a bordo do helicóptero morreram no acidente, que ainda não teve a causa determinada.



O helicóptero, que era utilizado para voos turísticos, estava em chamas quando os socorristas chegaram, disse.



O modelo de helicóptero Bell UH-1B, conhecido como "Huey", foi desenvolvido na década de 1950 e muito utilizado pelos militares americanos durante a Guerra do Vietnã.