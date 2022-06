Acidente aéreo mata presidente de clube futebol na Venezuela

Um acidente aéreo deixou seis mortos nesta quarta-feira na Venezuela, entre eles o presidente do clube de futebol profissional Estudiantes de Mérida, informaram autoridades.



O Learjet 55 caiu na localidade de Charallave, estado de Miranda. A causa do acidente é desconhecida, indicou no Twitter o vice-ministro de Gestão de Riscos e Defesa Civil, Carlos Pérez Ampueda. "Infelizmente, seis pessoas morreram", dois tripulantes e quatro passageiros, detalhou.



Ampueda indentificou entre os passageiros Christian Toni, presidente do Estudiantes de Mérida, um dos clubes de futebol mais tradicionais da Venezuela, campeão em 1980 e 1985.



"Recebemos a notícia com profunda dor e consternação. O futebol venezuelano está de luto", lamentou a Federação Venezuelana (FVF)