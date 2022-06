Parque de Yellowstone reabre parcialmente nos EUA após inundações

O Parque Nacional de Yellowstone, fechado na semana passada devido a inundações devastadoras, reabriu parcialmente nesta quarta-feira (22), com longas filas se formando antes do amanhecer para entrar no local icônico.



Centenas de visitantes esperavam dentro de seus carros, caminhões e trailers para entrar no parque mais antigo dos Estados Unidos, cujas estradas e pontes foram destruídas na semana passada por chuvas torrenciais e o rápido degelo. Milhares de pessoas tiveram que deixar o local e dezenas precisaram ser resgatadas.



O parque reabriu apenas seu setor sul. As autoridades indicaram que as outras seções permanecerão fechadas pelo resto da temporada.



A entrada nesta quarta-feira foi controlada por um sistema que permite o acesso a veículos com placas com números pares em datas pares e números ímpares em datas ímpares.



O Parque Yellowstone recebeu mais de 4,8 milhões de visitantes no ano passado.