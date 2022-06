Google concorda em pagar por conteúdo da Wikipédia

O Google concordou em pagar à Wikipédia por uma versão aprimorada de seus serviços, em meio a uma crescente tendência de acordos comerciais entre a gigante de tecnologia dos Estados Unidos e outras empresas da internet.



A Fundação Wikimedia, organização beneficente que supervisiona a enciclopédia online, disse que o Google foi o primeiro cliente a pagar sua empresa comercial Wikimedia Enterprise, lançada no ano passado.



Enquanto isso, o serviço será oferecido gratuitamente ao Internet Archive, uma organização sem fins lucrativos que administra o Wayback Machine, que salva periodicamente capturas de sites e é usado para consertar links da Wikipédia.



"Estamos muito satisfeitos por trabalhar com nossos parceiros de longa data", disse Lane Becker, da Wikimedia, em comunicado na terça-feira. O texto não revelou o valor do contrato com o Google.



A Wikipédia, um dos sites mais visitados do mundo, é de uso gratuito, atualizada por voluntários e depende de doações para se manter ativa. O novo braço comercial não mudará o funcionamento para usuários individuais, observou a fundação.



O Google utiliza material do site para seu "painel de conhecimento", uma barra lateral que acompanha os principais resultados de busca e nem sempre mostra a fonte da informação, o que gerou reclamações da Wikimedia.



Segundo a fundação, seu novo produto oferece aos clientes um "feed de atualizações de conteúdo em tempo real dos projetos da Wikimedia", que vai além do que está disponível ao público.



O serviço foi "projetado para tornar mais fácil para essas entidades embalar e compartilhar conteúdos da Wikimedia", afirmou no comunicado.



O Google já havia financiado a Wikipédia por meio de doações e subsídios anteriormente, mas o novo acordo formaliza o relacionamento comercial entre os dois.



"Durante muito tempo nós apoiamos a Fundação Wikimedia na busca por nossos objetivos compartilhados de expandir o conhecimento e o acesso das pessoas à informação por todos os lados", afirmou Tim Palmer, do Google.



O Google há muito tempo tem relações conturbadas com outros sites. Até já tentou criar um concorrente da Wikipédia chamado Knol, embora o empreendimento tenha falhado.



Mas a empresa mudou de rumo nos últimos anos e está cada vez mais fechando acordos, principalmente com empresas de mídia.



Os reguladores franceses e o Google encerraram na terça-feira uma disputa de anos ao definirem um marco para que a empresa americana pague os veículos de comunicação por seus conteúdos.



O Google afirmou que já chegou a acordos com centenas de veículos de comunicação em toda a Europa, incluindo a Agence France-Presse (AFP).



