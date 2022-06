Faleceu, aos 87 anos, o paleontologista francês Yves Coppens

O paleontologista francês Yves Coppens, responsável pela descoberta de vários fósseis de hominídeos, incluindo a famosa Lucy, faleceu nesta quarta-feira aos 87 anos, anunciou sua editora Odile Jacob.



"Yves Coppens nos deixou esta manhã. Minha tristeza é imensa", tuitou Odile Jacob, elogiando "um enorme sábio".



"Eu perco um amigo que confiou a mim toda a sua obra. A França perde um de seus grandes homens", acrescentou a editora.



O cientista faleceu em decorrência de uma longa doença, informou a editora à AFP.



Paleontólogo de renome mundial, professor emérito do Collège de France e membro da Academia de Ciências, Yves Coppens não parou de narrar a epopeia humana, com um "talento de contista, de ensaísta", comentou Odile Jacob.



Esse caçador de fósseis se apresentava como um dos "pais" de Lucy, ao lado dos cientistas Maurice Taieb e Donald Johanson: em 1974, na depressão de Afar, na Etiópia, a equipe revelou ao mundo o fóssil de hominídeo mais completo já encontrado, de um australopiteco de 3,2 milhões de anos.



No total, Yves Coppens co-assina seis descobertas de hominídeos.



Filho de um físico nuclear, ele nasceu em 9 de agosto de 1934 em Vannes, no oeste da França.