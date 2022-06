Pesquisa em 18 países aponta forte alta da confiança nos EUA desde guerra na Ucrânia

Uma maioria crescente de nações amigas dos Estados Unidos passou a ver Washington como um parceiro confiável desde a guerra na Ucrânia, de acordo com uma pesquisa internacional divulgada nesta quarta-feira.



A pesquisa entre 18 países realizada pelo Pew Research também mostrou que as opiniões negativas sobre a Rússia aumentaram ainda mais desde que Moscou invadiu a Ucrânia em fevereiro.



Na Suécia, que se candidatou à Otan logo após a invasão no final de fevereiro, 84% disseram que os Estados Unidos são um parceiro confiável, um salto de 21 pontos em relação ao ano anterior.



Ganhos significativos também foram observados na Coreia do Sul, onde 83% consideraram que os Estados Unidos são confiáveis, com alta de 25 pontos, e Canadá, com alta de 16, para 84%.



Outros países que viram aumentos na percepção de confiabilidade dos Estados Unidos incluem Alemanha, Austrália, Bélgica e Reino Unido.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lidera os esforços internacionais para enviar bilhões de dólares em armas e ajuda humanitária e impor duras sanções econômicas para punir a Rússia depois que seu colega Vladimir Putin desafiou seus avisos e invadiu a Ucrânia, provocando um sangrento conflito com seu vizinho.



As notas mais favoráveis tanto para os Estados Unidos quanto para o próprio Biden vieram da Polônia, que está na linha de frente do apoio à Ucrânia. Cerca de 91% dos poloneses veem os Estados Unidos de forma favorável e apenas 2% têm opiniões positivas sobre a Rússia, cuja visão favorável havia subido para 33% em 2019.



Grécia e Malásia foram os únicos países pesquisados onde menos da metade do público vê os Estados Unidos positivamente, com o número na Grécia caindo 15 pontos desde 2021 para 48%.



A pesquisa foi realizada entre 23.484 adultos em 18 países entre 14 de fevereiro e 11 de maio.