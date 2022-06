ONG denuncia "nível chocante" de sofrimento de civis na Ucrânia

A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) denunciou nesta quarta-feira o "nível chocante" do sofrimento que a violência da guerra na Ucrânia provoca nos civis, vítimas de "ataques indiscriminados constantes".



Entre 31 de março e 6 de junho, a ONG organizou a retirada médica por trem de 653 pacientes nas zonas afetadas pela guerra para hospitais localizados em regiões mais seguras.



Os dados médicos e os depoimentos dos pacientes mostram que a guerra "não distingue nem protege os civis", ao mesmo tempo que revelam "ataques indiscriminados constantes contra os civis", afirma a MSF em um comunicado.



Mais de 40% dos feridos de guerra eram idosos ou crianças, tinham lesões provocadas por explosões, amputações traumáticas, estilhaços e ferimentos de bala. A falta de respeito pela proteção dos civis constitui, segundo a organização, "uma grave violação do direito humanitário internacional".



"Os ferimentos de nossos pacientes e as histórias que contam mostram, de maneira incontestável, o nível chocante de sofrimento que a violência cega desta guerra inflige aos civis", disse Christopher Stokes, coordenador de emergências da MSF.