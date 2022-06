Moscou muda endereço da embaixada dos EUA para homenagear separatistas ucranianos

A cidade de Moscou mudou nesta quarta-feira o endereço oficial da embaixada dos Estados Unidos para homenagear os separatistas pró-Rússia da Ucrânia, como uma forma de criticar o apoio de Washington a Kiev.



"A embaixada dos Estados Unidos tem um novo endereço oficial", afirma um comunicado da prefeitura de Moscou.



Agora a missão diplomática fica no número 1 da Praça da República Popular de Donetsk, homenagem a um dos territórios separatistas do leste da Ucrânia que a Rússia reconheceu como independentes en fevereiro, antes de atacar o país vizinho.



A mudança do nome do endereço foi adotada após uma votação online organizada pelas autoridades de Moscou, na qual participaram 278.684 pessoas, informou a prefeitura.



A mudança recorda uma medida similar adotada nos Estados Unidos em 2018, quando parte da avenida onde fica a embaixada russa em Washington foi rebatizada em homenagem a Boris Nemtsov, um opositor russo assassinado em 2015 nas proximidades do Kremlin.