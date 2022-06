Quatro anos de prisão para cientista mexicano acusado de espionar EUA para a Rússia

O cientista mexicano Héctor Cabrera Fuentes foi condenado nesta terça-feira (21) a quatro anos e um dia de prisão por espionar uma fonte do governo americano para a Rússia, durante uma audiência em Miami, no sudeste dos Estados Unidos.



"Estou profundamente arrependido por minhas ações e peço perdão aos Estados Unidos", declarou em inglês o renomado bioquímico perante um tribunal federal do sudeste da Flórida.



Cabrera Fuentes, natural de Oaxaca, declarou-se culpado em fevereiro por "atuar nos Estados Unidos para um governo estrangeiro sem notificar a Promotoria", um crime castigado com uma pena máxima de 10 anos de prisão.



Segundo documentos judiciais, um funcionário russo o recrutou em maio de 2019, prometendo-lhe ajuda para resolver um assunto migratório que afetava sua esposa russa.



A missão era viajar para Miami e tirar fotos da placa do carro de um americano que havia fornecido informações sobre o governo russo a Washington.



O cientista viajou para Miami do México em 13 de fevereiro de 2020 para cumprir essa missão. No dia seguinte, ele dirigiu até o local onde a fonte do governo dos EUA morava em um carro alugado. Lá ele chamou a atenção de um segurança porque entrou no prédio colando em outro veículo antes que o portão de entrada se fechasse.



Antes da audiência, parentes de Cabrera Fuentes e cientistas que trabalharam com ele enviaram cartas ao tribunal para destacar seu trabalho como "bioquímico e pesquisador cardiovascular de renome mundial", segundo um memorando enviado ao juiz.



Um trabalho científico que, segundo o documento, "só é superado por seu trabalho de caridade para apoiar o povo de sua nativa Oaxaca".



"Todo mundo comete erros na vida e esse é o meu grande erro", declarou Cabrera Fuentes no tribunal, onde mostrou seu desejo de voltar ao trabalho após a libertação da prisão.