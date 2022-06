Ministério das Relações Exteriores felicita esquerdista Petro por vitória na Colômbia

O governo de Jair Bolsonaro felicitou nesta terça-feira (21) o esquerdista Gustavo Petro pela vitória nas presidenciais da Colômbia e disse que espera "aprofundar" as relações bilaterais.



"O Governo brasileiro congratula o senador Gustavo Petro por sua eleição à presidência da Colômbia", diz uma breve nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores, dois dias após as eleições.



O ministério também afirmou que defende "a continuidade e o aprofundamento das relações bilaterais " com a Colômbia.



No domingo, Petro se tornou o primeiro presidente de esquerda eleito na história da Colômbia.



Bolsonaro, ex-capitão do Exército, não parabenizou o novo líder colombiano até o momento.



Já seu filho e deputado Eduardo Bolsonaro sugeriu no domingo que a Colômbia se tornou um país comunista, compartilhando a imagem de um mapa da América do Sul que identifica o país "produtor de café", além da Argentina, Chile, Bolívia, Peru e Venezuela com o símbolo de uma foice e um martelo.