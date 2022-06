Ucrânia anuncia implantação de sofisticado sistema de artilharia alemão

A Ucrânia afirmou nesta terça-feira (21) que implementou um sofisticado sistema alemão de artilharia, que é a última entrega de armas de longo alcance e alta precisão que Kiev pediu aos seus aliados para combater as tropas russas.



"Os Panzerhaubitze 2000 finalmente fazem parte do arsenal de obuses de 155 mm da artilharia ucraniana", celebrou no Twitter o ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov.



A Alemanha anunciou no mês passado que enviaria sete obuses autopropulsados à Ucrânia para ajudar suas tropas contra a invasão da Rússia.



O exército alemão tem 100 desses obuses em seu inventário, mas apenas 40 estão prontos para o combate.



Os Estados Unidos, a França e outros aliados da Ucrânia prometeram aumentar os embarques de armas pesadas, mas Kiev diz que recebeu apenas uma fração do que precisa e clama por mais ajuda militar.



Twitter