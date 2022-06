Plataforma de perfuração e poço russos se incendeiam após ataque no Mar Negro

Um incêndio em uma plataforma de perfuração de hidrocarbonetos no Mar Negro se espalhou para o poço offshore após um ataque das forças ucranianas no dia anterior, disseram fontes russas nesta terça-feira.



"O fogo na plataforma não se acalma, tentamos em vão nos aproximar em um barco. O fogo se espalhou para o poço. As tentativas de apagá-lo continuam", declarou uma senadora da península ucraniana da Crimeia anexada à Rússia, Olga Kovitidi, citada pela agência Ria Novosti.



A Rússia acusou as forças ucranianas na segunda-feira de ter disparado contra três plataformas de perfuração pertencentes à empresa Chernomorneftegaz, deixando pelo menos três feridos e sete desaparecidos, segundo Moscou.



Este é o primeiro relato de um ataque a uma plataforma de hidrocarbonetos marítima na Crimeia desde que a Rússia lançou sua ofensiva contra a Ucrânia em 24 de fevereiro.



O exército ucraniano não comentou o assunto.



Nesta terça-feira, Oleg Kryushkov, autoridade russa na península, disse no Telegram que as operações de socorro continuam e ainda há "esperança" de encontrar sobreviventes.



A Chernomorneftegaz, sob sanções dos Estados Unidos desde 2014, explora vários campos de petróleo e gás no Mar Negro e no Mar de Azov.



Após a anexação da Crimeia, as novas autoridades russas nacionalizaram os ativos da Chernomorneftegaz, que anteriormente era uma subsidiária da empresa ucraniana Naftogaz.