Os russos controlam totalmente a localidade de Toshkivka, na linha de frente do Donbass, leste da Ucrânia, a poucos quilômetros das cidades de Severodonetsk e Lysychansk, cenários de combates, informou uma autoridade local ucraniana.



"De acordo com nossas informações, os russos controlam totalmente Toshkivka", declarou a um canal de televisão ucraniani o chefe do distrito de Severodonetsk, Roman Vlasenko, antes de afirmar que "a pressão continua" na linha de frente, onde "a batalha do Donbass está em pleno curso".