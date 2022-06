A reunião de cúpula COP15 sobre biodiversidade, adiada diversas vezes devido à pandemia, acontecerá no Canadá, e não mais na China, onde o governo mantém a política de restrições 'covid zero', anunciou a ONU nesta terça-feira.



Inicialmente programada para acontecer na cidade de Kunming, sudoeste da China, a reunião acontecerá em dezembro em Montreal, "onde se espera a adoção de um novo acordo mundial para proteger a natureza", anunciou a secretaria do departamento da ONU que organiza a conferência COP15.