O governo do Equador decidiu nesta segunda-feira ampliar o estado de exceção de três para seis províncias, devido à violência registrada durante os protestos de indígenas, que já duram oito dias, informou a presidência.



O presidente conservador Guillermo Lasso, que decretou a medida a partir do último sábado para as províncias de Pichincha (cuja capital é Quito), Cotopaxi e Imbabura, estendeu a mesma para Chimborazo, Tungurahua e Pastaza, informou o governo.