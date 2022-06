'Você é meu herói', diz ator Ben Stiller ao presidente da Ucrânia

O astro de Hollywood Ben Stiller se reuniu nesta segunda-feira com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, a quem chamou de herói.



"É uma grande honra para mim. Você é meu herói", disse Stiller, embaixador da Boa Vontade da ONU, que se reuniu com o líder ucraniano por ocasião do Dia Mundial dos Refugiados.



"O que você fez, a forma como uniu seu país, o mundo, é realmente inspiradora", disse o comediante americano, 56 anos, referindo-se aos discursos de Zelensky para levantar o moral dos ucranianos e pedir apoio ao restante do mundo frente à invasão russa.



As imagens do encontro foram divulgadas pelo gabinete de Zelensky, que, antes de entrar na política, ficou conhecido como ator ao interpretar o presidente da Ucrânia em uma série de comédia. Antes, Stiller visitou Irpin, cenário de intensas batalhas na periferia de Kiev e posição mais próxima da capital que chegou a ser tomada pela Rússia.



Zelensky agradeceu Stiller por sua visita e ressaltou a importância da mesma. "É muito importante para nós que as pessoas não se esqueçam. Não é interessante falar sobre a guerra todos os dias, mas, para nós, é muito importante", assinalou.