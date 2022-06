Macron entra em território desconhecido sem maioria absoluta na França

O presidente Emmanuel Macron deve, a partir desta segunda-feira (20), buscar aliados para conduzir seu programa reformista e liberal, depois que sua aliança de centro perdeu a maioria absoluta na França.



"O tapa na cara", "o banho de água fria", "terremoto político"... A imprensa não economizou adjetivos para descrever o golpe sofrido pelo presidente de 44 anos, acostumado a governar desde 2017 com maioria absoluta.



Sua aliança Juntos! conquistou 245 dos 577 assentos na Assembleia (câmara baixa); a frente de esquerda (Nupes), 137; e o Reagrupamento Nacional (RN) de extrema direita, 89, multiplicando por 11 os deputados conquistados em 2017.



A 44 cadeiras da maioria absoluta (189), a porta-voz do governo, Olivia Grégoire, comentou nesta segunda sobre o risco de um "país bloqueado" e garantiu que "serão necessárias imaginação, audácia e abertura" para alcançar acordos.



"O presidente terá que mudar seu temperamento. Seu governo será profundamente desestabilizado", alertou o cientista político Pascal Perrineau ao jornal Le Parisien, para quem "ele deve, goste ou não, aprender a cultura do compromisso parlamentar".



Nesta terça-feira, Macron se reunirá com o representante do partido Os Republicanos (LR, direita); do Partido Socialista e do Reagrupamento Nacional, antes de se encontrar com outros representantes na quarta-feira.



Durante o primeiro mandato, marcado por protestos sociais, a pandemia de coronavírus e os efeitos da guerra na Ucrânia, Macron forjou a imagem de um presidente "arrogante". Em abril, após sua reeleição, prometeu mudar sua forma de governar.



Os primeiros avisos não demoraram a chegar. O deputado de esquerda Éric Coquerel adiantou que a oposição apresentaria uma "moção de censura" contra o governo no dia 5 de julho, dia da declaração de política geral. "Não é uma postura comum" da Nupes, garantiram seus aliados socialistas.



Por enquanto, não é certo que esta moção contra o Executivo da primeira-ministra Élisabeth Borne vá adiante. O RN ainda não se pronunciou e, entre Os Republicanos, seu secretário-geral garantiu que não votará a favor.



Com 64 cadeiras, o LR - herdeiro dos ex-presidentes conservadores Jacques Chirac (1995-2007) e Nicolas Sarkozy (2007-2012) - e seus aliados da UDI aparecem como o principal bloco a apoiar Macron.



O governo e a primeira-ministra, porém, já estão sob pressão. Para Perrineau, Borne não é a "mais adequada" nesse novo cenário, pois vem da centro-esquerda do partido no poder e tem um perfil "tecnocrático" e não "político".



A porta-voz do governo adiantou que o novo Executivo será conhecido "nos próximos dias".



- Quem lidera a oposição? -



A maioria simples é um cenário incomum na segunda economia da União Europeia (UE). Desde o início da Quinta República em 1958, só aconteceu uma vez com o ex-presidente socialista François Mitterrand, de 1988 a 1993.



Macron, reeleito em 24 de abril com 58,55% dos votos contra Le Pen, precisa tecer alianças para consumar seu novo impulso reformista, como sua proposta de adiar a idade de aposentadoria de 62 para 65 anos.



Tanto a Nova União Popular, Ecológica e Social (Nupes) - que reúne a esquerda radical, ecologistas, comunistas e socialistas - quanto a extrema-direita se opuseram durante a campanha a essa medida e se colocam numa oposição "firme".



O Parlamento, assim, recupera protagonismo no novo ciclo político, após uma maratona eleitoral que deixa um panorama político dividido em três grandes blocos - esquerda radical, centro e extrema-direita - e os partidos tradicionais em segundo plano.



Se Macron não conseguir aprovar suas reformas, poderá dissolver a Assembleia e convocar eleições antecipadas, um cenário "iconoclasta", segundo seu ministro da Agricultura, Marc Fesneau, por quem "os eleitores [já] decidiram".



Além da pressão sobre o partido no poder, nesta segunda-feira começou a batalha entre o Nupes do esquerdista Jean-Luc Mélenchon e a extrema direita de Marine Le Pen para se apresentar como líder da oposição.



A frente de esquerda é numericamente a principal força de oposição, mas a grande vencedora das eleições foi Le Pen, que conseguiu com seu Reagrupamento Nacional instalar a extrema direita no cenário político francês.



"Somos o primeiro partido na França" e "o primeiro partido da oposição", garantiu na rádio FranceInfo o deputado eleito Philippe Ballar (RN), que reivindicou a presidência do comitê de Finanças, que geralmente é liderado pela oposição.



Diante dessa inesperada "situação" e para evitar uma maior "confusão", Mélenchon defendeu hoje que a Nupes se constitua finalmente como um único grupo parlamentar, e não quatro - um para cada corrente - como estava previsto.



Seu partido, o França Insubmissa (esquerda radical), lidera a Nupes com 74 deputados, mas seus aliados já rejeitaram essa proposta, indicaram à AFP. Os socialistas conseguiram 28 deputados, seguidos por ecologistas (23) e comunistas (12).