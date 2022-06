Ministro das Relações Exteriores assumirá 'em breve' o cargo de primeiro-ministro de Israel, diz Bennett

O chefe da diplomacia israelense Yair Lapid será "em breve primeiro-ministro" de Israel, durante o período entre a dissolução do Parlamento e a formação de um novo governo, disse o atual primeiro-ministro Naftali Bennett nesta segunda-feira (20).



Os dois líderes da coalizão no poder há um ano em Israel anunciaram sua intenção de dissolver o parlamento para provocar novas eleições.



No entanto, sob um acordo de compartilhamento de poder, Bennett seria obrigado a desistir de sua cadeira em caso de dissolução do parlamento, algo que ele prometeu fazer nesta segunda-feira.



"Fizemos tudo o que podíamos para preservar a coalizão", disse Bennett em uma declaração pública no Parlamento israelense.



"Aqui estou com meu amigo Yair Lapid, que em breve será primeiro-ministro sob nosso acordo", acrescentou Bennett.



De sua parte, Lapid agradeceu ao primeiro-ministro "que colocou os interesses nacionais à frente dos seus".



"Ele é um líder corajoso e inovador e não tenho dúvidas de que terá seu lugar na liderança do Estado nos próximos anos", acrescentou Lapid.



Bennett e Lapid reuniram em junho de 2021 uma coalizão única na história de Israel composta por partidos de direita, centro, esquerda e, pela primeira vez, uma formação árabe, para encerrar os 12 anos de Benjamin Netanyahu como chefe de governo.