Incêndio no noroeste da Espanha é controlado após onda de calor

Um grande incêndio que consumiu quase 30 mil hectares de floresta foi controlado nesta segunda-feira na Sierra de la Culebra, no noroeste da Espanha, anunciaram as autoridades regionais.



O incêndio começou na quarta-feira, coincidindo com uma onda de calor excepcional, e já está "estabilizado", anunciou a comunidade autônoma de Castilla y León no Twitter.



"Continuamos trabalhando para evitar possíveis reproduções no perímetro de 120 quilômetros", acrescentou.



O incêndio é o mais importante declarado na Espanha desde 2004, segundo o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), uma ONG de defesa do meio ambiente.



O fogo obrigou as autoridades a evacuarem 14 localidades onde vivem várias centenas de habitantes, que no domingo - dada a melhoria das condições - puderam regressar às suas casas.



Por outro lado, os bombeiros espanhóis continuavam nesta segunda-feira a combater as chamas na Catalunha (nordeste) e em Navarra, no norte do país.



As temperaturas começaram a diminuir no domingo na maior parte do país, depois de terem ultrapassado os 40 ºC em vários pontos do território na semana passada.



O aumento das ondas de calor, principalmente na Europa, é consequência direta das mudanças climáticas, segundo cientistas, que apontam que as emissões de gases de efeito estufa aumentam tanto a intensidade quanto a duração e frequência desse fenômeno.



