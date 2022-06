Coleção pessoal de Hubert de Givenchy é leiloada em Paris por EUR 114 milhões

A coleção pessoal do estilista francês Hubert de Givenchy, que morreu em 2018, foi leiloada por mais de 114 milhões de euros em Paris, o dobro de sua estimativa de base, anunciou nesta segunda-feira (20) a Christie's, que organizou a venda.



Cerca de 800 lotes principais, desde pinturas ou esculturas de mestres, até móveis Régence do século XVIII, foram propostos durante os quatro leilões físicos de 14 a 17 de junho. Dois leilões de 478 lotes menores terminarão na quinta-feira.



Os leilões físicos totalizaram EUR 114,4 milhões (a estimativa base era de EUR 50 milhões), estabelecendo 19 recordes mundiais de móveis antigos de David Roentgen, Domenico Piola e Piero Dorazio, disse a Christie's em comunicado.



O lote estrela, "La Femme Qui Marche", de Alberto Giacometti, foi vendido por 27 milhões de euros, tornando-se a obra mais cara leiloada na França desde o início do ano.



Cinco dos lotes foram vendidos por mais de 5 milhões de euros e incluíam obras de Joan Mirò e Pablo Picasso. Nesses leilões participaram compradores de todo o mundo, sendo 58% da Europa e Oriente Médio, 30% das Américas e 12% da Ásia.



LVMH - MOET HENNESSY LOUIS VUITTON