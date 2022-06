Ao menos 26 mortes adicionais por intensas chuvas na Índia

Pelo menos 26 mortes adicionais foram relatadas na Índia devido a inundações de monções ou após serem atingidas por raios, anunciaram as autoridades nesta segunda-feira (20).



As inundações ameaçam regularmente milhões de pessoas na Índia e em Bangladesh. Especialistas dizem que as mudanças climáticas estão aumentando em frequência, gravidade e rapidez.



Até sábado, as autoridades contabilizaram pelo menos 59 mortes nos dois países.



No estado de Assam, no nordeste da Índia, três pessoas morreram em deslizamentos de terra e seis morreram nas enchentes, segundo as autoridades encarregadas da gestão de catástrofes.



No estado de Bihar, mais a leste, os raios mataram pelo menos 17 pessoas, segundo o ministro encarregado da gestão de desastres, Renu Devi. No estado vizinho de Meghalaya, pelo menos 16 pessoas morreram desde 17 de junho após deslizamentos de terra e enchentes de rios.



Bangladesh também foi atingido por enchentes devastadoras que mataram dezenas de pessoas e afetaram milhões.



"Os abrigos de emergência estão cheios. Há grandes problemas com comida e água potável. Muitos têm medo de voltar para casa e outros perderam suas casas durante as enchentes", disse Mosharraf Hossain, administrador-chefe do distrito de Sylhet, no nordeste do país.