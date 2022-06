Rússia acusa Ucrânia de atacar plataformas marítimas de perfuração de petróleo

As autoridades russas acusaram nesta segunda-feira as forças ucranianas de atacar plataformas de perfuração de petróleo no mar na península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.



"Esta manhã o inimigo atacou as plataformas de perfuração de Chernomorneftegaz (...) estamos trabalhando para salvar pessoas", anunciou no Telegram Sergei Aksyonov, o governador designado por Moscou para a Crimeia.



"Estou em contato com nossos colegas do ministério da Defesa e com os serviços de inteligência. Estamos resgatando pessoas", acrescentou.



De acordo com Aksyonov, cinco pessoas foram resgatadas, três delas feridas. As buscas prosseguem com o apoio de barcos de patrulha e da aviação.



Aksyonov não disse que plataforma foi afetada, mas a Chernomorneftegaz opera vários campos de gás e de petróleo no Mar Negro e no Mar de Azov.



Este é o primeiro relato de um ataque contra uma plataforma offshores da Crimeia desde que a Rússia iniciou uma operação especial na Ucrânia em 24 de fevereiro.