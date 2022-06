As autoridades russas acusaram nesta segunda-feira as forças ucranianas de atacar plataformas de perfuração de petróleo no mar na península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014.



"Esta manhã o inimigo atacou as plataformas de perfuração de Chernomorneftegaz (...) estamos trabalhando para salvar pessoas", anunciou no Telegram Sergei Aksyonov, o governador designado por Moscou para a Crimeia.