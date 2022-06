O milionário independente Rodolfo Hernández admitiu a derrota para o esquerdista Gustavo Petro no segundo turno das eleições presidenciais na Colômbia em uma breve declaração no Facebook.



"Aceito o resultado, como deve ser (...) Desejo ao doutor Gustavo Petro que saiba dirigir o país que seja fiel a seu discurso contra a corrupção", disse o outsider de 77 anos, que perdeu com 47,22% dos votos para o senador e ex-guerrilheiro, que obteve 50,51%, segundo apuração oficial.



Petro será o primeiro presidente de esquerda da Colômbia e assumirá o cargo em 7 de agosto.